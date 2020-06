O ministro da Economia não se compromete com datas, mas espera que os reembolsos de IRS sejam liquidados até ao final deste mês.





Até à semana passada, segundo os dados do Ministério das Finanças, já tinham sido apresentadas quase quatro milhões de declarações à Autoridade Tributária. Destas, cerca de 2,3 milhões já tinham sido liquidadas e houve direito a reembolsos em 1,3 milhões destas declarações. Nessa altura, já tinham sido feitos 869 milhões de euros em reembolsos.

O Governo prevê pagar todos os reembolsos de IRS até ao final de junho, um mês antes do prazo legal que tem para concluir este processo. A previsão foi adiantada pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que rejeita, contudo, dar uma garantia quanto ao prazo para pagamento de todos os reembolsos."A nossa expectativa é que, durante o mês de junho, os reembolsos de IRS serão integralmente pagos", afirmou o ministro, que estava a ser ouvido, esta terça-feira, 2 de junho, na Assembleia da República. Mas ressalvou: "Não posso dar uma garantia de data, porque já aprendi a não me comprometer com datas".