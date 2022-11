Governo quer baixar imposto sobre mais-valias de longo prazo na bolsa

O Governo está a preparar alterações no regime de tributação das mais-valias na bolsa, beneficiando os investidores que detiverem os títulos mobiliários durante longos períodos de tempo, noticia o Eco.





A ideia é distinguir as mais-valias de curto prazo e as de médio e longo prazo, reduzindo de 28% para 22% as mais-valias sobre quem detiver ações ou obrigações por cinco a oito anos.





No caso dos títulos detidos durante mais de oito anos a taxa baixa para 11%.





Embora as alterações ao orçamento do Estado sejam apresentadas esta sexta-feira, o jornal não explica quando é que a mudança será concretizada.





Lembra no entanto que o ministro das Finanças disse em setembro que se prevê que "em breve possamos apresentar um conjunto de medidas que apoiarão o mercado e a poupança de longo prazo em Portugal".



Da proposta de orçamento original consta sim, um novo regime fiscal para as criptomoedas, com uma taxa de 28% para quem mais valias de criptoativos detidos por período inferior a um ano, mas isentando de imposto os detidos por mais de um ano.



Uma proposta que, numa entrevista publicada hoje pelo Negócios, o líder parlamentar do PS diz que quer "melhorar" no sentido de conhecer "as origens dos criptoativos ou origem de recursos para criptoativos"