Na proposta ainda se altera a abrangência da aplicação do imposto, já que "as comissões cobradas ao jogador pela entidade exploradora integram a receita bruta". E o imposto incide sobre a receita bruta da entidade exploradora.



Mas no caso em que as comissões são o único rendimento diretamente resultante da exploração das apostas desportivas à cota em que os apostadores jogam uns contra os outros, o imposto "incide sobre o montante dessas comissões à taxa de 35%".





O Governo pretende que a taxa do imposto especial de jogo online nos jogos de fortuna ou azar seja de 25%, qualquer que seja o volume de negócios do operador."A taxa do IEJO nos jogos de fortuna ou azar é de 25%", lê-se na proposta preliminar do Orçamento do Estado para 2020, a que o Negócios teve acesso.