Limite à isenção de IMT nas revendas é só para novos negócios

Os promotores que tenham adquirido imóveis para revenda antes de 7 de outubro de 2023, data de entrada em vigor do programa Mais Habitação, continuam a beneficiar de um prazo de três anos para efetuar a venda sem que tenha de suportar o respetivo imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT). O entendimento é da Autoridade Tributária (AT) e surge no seguimento de vários pedidos de informação vinculativa

...