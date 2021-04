OCDE acredita que acordo sobre impostos possa acontecer este ano

Leia Também OCDE sugere uma revisão das concessões dos portos

Pascal Saint Amans, responsável pela área fiscal da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), afirmou numa sessão online irlandesa que um acordo sobre os impostos poderá provavelmente ser atingido este ano."Há um ímpeto, uma nova dinâmica que é provável que nos leve a uma resolução", disse o responsável, citado pela Reuters, referindo-se também às intervenções feitas junto da nova administração dos Estados Unidos. Ainda antes da tomada de posse de Joe Biden, vários responsáveis internacionais, como foi o caso dos dirigentes europeus, mencionavam que a mudança de ocupante na Casa Branca poderia ser proveitosa em diversos temas.Além disso, o responsável francês destacou que, perante um cenário pós-pandemia, os governos vão ter expectativas diferentes para com as empresas, nomeadamente após a concessão de apoios para enfrentar os efeitos da pandemia. "Há um ímpeto forte, especialmente no pós-covid, em que os governos também vão esperar que, quando as empresas regressem aos lucros, não localizem os seus lucros em jurisdições com poucos impostos, já que durante a covid-19 os governos ajudaram as empresas".A OCDE tem desenvolvido esforços para conseguir chegar a um acordo global que possa introduzir uma reforma no tema dos impostos, incluindo também mudanças na área dos impostos pagos pelas empresas do mercado digital.