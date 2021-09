Portugal vai ser o país da Europa com mais escalões de IRS

Portugal prepara-se para ser o país europeu com mais escalões de IRS, a par do Luxemburgo, assinala esta quinta-feira o jornal digital Eco . Se o Governo cumprir o desdobramento de dois escalões, como anunciou que está a ser preparado no âmbito do Orçamento do Estado para 2022, o país ficará com nove escalões.Segundo o jornal, a maioria dos países da Europa tem cinco escalões de IRS, ou menos. Só o Luxemburgo trabalha com nove. Neste momento, Portugal tem sete escalões, mas o desdobramento anunciado do terceiro e do sexto patamares elevam o total para nove.O objetivo do Governo é tornar o imposto sobre os rendimentos das famílias mais progressivo. O ministro das Finanças já prometeu que a alteração não provocará uma subida de impostos, mas não deu detalhes sobre como será modelada a medida, justificando que ainda está a se estudada.