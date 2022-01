Recebeu dinheiro pelo Natal? Saiba o que comunicar ao Fisco

As doações de dinheiro acima dos 500 euros são sujeitas a Imposto do Selo e devem ser comunicadas à AT, mesmo que esteja em causa um depósito bancário. Porém, entre cônjuges, e entre pais e filhos ou avós e netos, o Fisco nada exige.

Recebeu dinheiro pelo Natal? Saiba o que comunicar ao Fisco









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Recebeu dinheiro pelo Natal? Saiba o que comunicar ao Fisco O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar