Enquanto as respostas solicitadas ao Fisco não se tornam vinculativas, os contribuintes que cometam um erro que resulte de uma informação incorreta do e-balcão estão sujeitos a penalizações da Autoridade Tributária, salienta ainda o estudo da Dinheiro & Direitos.



O Ministério das Finanças justifica que perguntas "muito específicas e de difícil interpretação" só são respondidas pelas unidades orgânicas do Fisco e não pelos funcionários que asseguram o serviço de respostas no e-balcão. Assim, uma resposta vinculativa requer "enquadramento jurídico-tributário", o que, normalmente, só está ao alcance de advogados e contabilistas.



Segundo os dados da Autoridade Tributária, os contribuintes que pediram uma resposta vinculativa ao Fisco tiveram de esperar, em média, 81 dias no ano passado.

As respostas dadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira às perguntas feitas pelos cidadãos através do e-balcão das Finanças só se tornam vinculativas se houver um pedido formal do contribuinte para que isso aconteça. Contudo, o processo é demorado – ou caro, se o contribuinte quiser pagar para ter uma resposta vinculativa num prazo mais curto. O alerta é feito pela Deco, na edição de setembro da revista Dinheiro & Direitos, e citada pelo Correio da Manhã, na edição desta terça-feira, 27 de agosto.Após o pedido formal para que uma resposta das Finanças se torne vinculativa, esse processo pode demorar até 150 dias, ou até 75 dias, se o contribuinte estiver disposto a pagar uma verba entre 2.550 euros e 25.550 euros, segundo os dados da Deco.