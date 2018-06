Ronaldo vai pagar 18 milhões ao fisco espanhol e aceita pena de prisão suspensa

Cristiano Ronaldo chegou a acordo com o Fisco espanhol. Terá de pagar 18 milhões de euros e ficará com uma pena suspensa de dois anos de prisão.

O futebolista português Cristiano Ronaldo já chegou a acordo com a procuradoria geral espanhola para resolver os problemas com o Fisco. Segundo o El Mundo, o jogador aceitou uma pena de dois anos de prisão suspensa, que será substituída por uma multa de 18,8 milhões de euros.Há cerca de um mês, o jogador português apresentou à Agência Tributária uma proposta para pôr fim à contenda que se arrasta há meses: declarava-se culpado e pagava 14 milhões de euros.

O fisco espanhol, recorde-se, reclama 14,7 milhões de euros referentes ao período entre 2011 e 2014 e relacionados com os direitos de imagem do jogador. Cristiano admite assim assumir a sua responsabilidade penal e concordar com os critérios do Fisco espanhol para exigir a tributação dos direitos de imagem em Espanha, que tem vindo a contestar em tribunal no último ano.