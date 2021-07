Washington pediu a várias capitais europeias para adiarem imposto digital

Os Estados Unidos apresentaram os argumentos numa abordagem diplomática silenciosa a um conjunto de países europeus, disseram diplomatas, que pediram para não serem identificados.O novo imposto europeu, que deverá financiar o pacote de estímulo da União Europeia (UE), e ser anunciado pela Comissão Europeia (CE) em 14 de julho, "ameaça o trabalho empreendido através do processo OCDE/G20", afirma o documento dos EUA."Exortamo-lo a trabalhar com o Conselho Europeu e a Comissão Europeia" para adiar o anúncio do novo imposto, referem os diplomatas norte-americanos.A publicação do projeto europeu "correria o risco de descarrilar completamente as negociações num momento delicado", acrescentaram.Atualmente estão em curso negociações envolvendo 139 países na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em Paris, para se chegar a um acordo preliminar sobre tributação global, antes de uma reunião dos ministros das Finanças do G20 em Veneza em 09 de julho.As conversações prosseguirão então na esperança de um acordo final no outono.Fontes diplomáticas disseram à Afp que os argumentos dos EUA tinham sido transmitidos à Alemanha, Holanda e países nórdicos, mas as autoridades dos Estados membros em questão recusaram-se a confirmar oficialmente a decisão de Washington.Estes países, juntamente com a Irlanda, já tinham estado por trás do fracasso de um projeto fiscal digital europeu semelhante, que teria resultado em impostos mais elevados a serem pagos na Europa por gigantes tecnológicos norte-americanos como a Amazon, Google e Facebook.