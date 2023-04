Taxa efetiva de IRS com subida ligeira para 13,5%

A taxa efetiva de IRS suportada pelos contribuintes portugueses em 2022, com referência aos rendimentos auferidos em 2021, foi de 13,53%, uma subida face ao ano anterior, em que tinha sido de 12,94%. Os escalões de rendimentos mais baixos, até aos 10 mil euros brutos por ano, ficaram-se pelos 8,95% e nos escalões mais altos, acima de 100 mil euros, a média foi de 38,4% – isso apesar de, no limite, as taxas gerais progressivas do imposto poderem chegar aos 48%, acrescidas, ainda, da taxa adicional de solidariedade (de 2,5% ou 5%, consoante o nível de rendimentos).





Os números constam das últimas estatísticas do IRS, divulgadas recentemente pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) no Portal das Finanças, e revelam também que no ano passado houve mais gente a entregar a declaração anual de rendimentos e que os 3.º, 5.º e 6.º escalões concentram mais de dois terços do imposto liquidado.





No que toca às taxas, do que aqui se trata é da taxa média bruta efetiva, que desde o ano passado o Fisco passou a incluir nas notas de liquidação do IRS, para que cada contribuinte possa ter a noção do que efetivamente pagou. E na última campanha do IRS, a taxa fixou-se, para a média dos contribuintes, nos 13,53%, mais 0,59 pontos percentuais do que no ano anterior, mas ainda abaixo do primeiro nível das taxas gerais progressivas do imposto, que é de 14,% (para rendimentos anuais brutos até aos 7.116 euros).





O que acontece é que quando procede à liquidação do imposto, no ano seguinte ao da obtenção dos rendimentos, o Fisco leva em linha de conta o conjunto dos rendimentos, mas há múltiplas variáveis a afetar a taxa a aplicar, como as deduções específicas, as deduções à coleta, abatimentos ou rendimentos isentos. Além disso, as diferentes taxas vão sendo aplicadas por parcelas de rendimentos e tudo isso acaba por influenciar a taxa efetiva.





Naturalmente que os valores dos rendimentos também influenciam a média e não surpreende, portanto, que os pensionistas paguem a taxa efetiva de tributação bruta mais baixa, em média de 8,24% em 2021, um pouco abaixo, até, dos 8,24% do ano anterior. Para o trabalho dependente a média foi de 10,25% e para a categoria B, de rendimentos empresariais e profissionais, foi de 13,05%.





Para os rendimentos prediais, da categoria F, a taxa efetiva de tributação bruta foi de 18,92%, sendo que a taxa autónoma é de 28%, mas vai baixando consoante o tempo de duração dos contratos de arrendamento. Estes rendimentos podem ou não ser englobados aos restantes – o contribuinte pode optar por isso e naturalmente que só o faz se a taxa progressiva de IRS que incide sobre a totalidade dos rendimentos foi mais baixa do que a taxa especial das rendas.





Refira-se, ainda, que a taxa efetiva bruta foi mais baixa – de 13% – para os sujeitos passivos não casados e mais alta – de 13,89% – para os casados ou em união de facto. Estes últimos, aliás, optaram sobretudo por entregar a declaração de IRS em conjunto, apesar de a regra ser a da declaração separada – 89,56% fizeram-no –, sendo que habitualmente esta opção é mais favorável aos contribuintes quando um deles tem rendimentos superiores ao outro, já que permite um melhor aproveitamento das deduções e benefícios. Os casais, no entanto, não estão em maioria: 57,91% das declarações entregues são de não casados, uma percentagem em linha com a verificada no ano anterior.





As estatísticas mostram também que foi em Lisboa que os contribuintes suportaram, em média, uma taxa mais elevada, de 17,56%, sendo que é esse o distrito que mais contribuintes concentra e também mais rendimentos. No Porto, a taxa média foi de 13,6%.





Mais gente a entregar IRS





Em termos gerais, no ano passado – e sempre com referência aos rendimentos de 2021 –, o rendimento bruto declarado ao Fisco aumentou 6,46% face ao ano anterior com crescimentos em todas as categorias, e o IRS liquidado também cresceu: mais 11,32% relativamente a 2020.





Em 2021, recorde-se, os escalões do imposto não sofreram alterações, mas houve mais famílias a entregar declaração de IRS – cerca de 5,5 milhões de famílias, no total, um crescimento de 1,75% face ao ano anterior. O número reflete a situação económica do país, com mais pessoas empregadas e menos dispensadas de entregar o modelo 3, por não terem rendimentos ou por terem níveis muito baixos de rendimento.





Verifica-se, ao mesmo tempo, que houve mais contribuintes com IRS liquidado, ou seja, pessoas que efetivamente pagaram imposto. Foram 3,2 milhões, mais 7% do que no ano anterior e mais 8,3% comparando com 2019. Ainda assim, foram apenas 58,41% do total de agregados, sendo que 36,4% concentraram-se nos dois primeiros escalões do imposto. Ou seja, pagam, mas pagam pouco.





Contas feitas, 95,5% das famílias declaram rendimentos brutos até 40.000 euros anuais e, das restantes, há uns escassos 1,07% que ficam acima dos 100.000 euros. Na verdade, entre quem recebe menos, muitos acabam por não pagar IRS e os que pagam estão sobretudo nos três primeiros escalões do imposto (76,43%).





Dois terços das famílias que pagam imposto concentram-se em cinco distritos: Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Aveiro representam 65% do total de famílias que pagaram imposto.





Tome nota

Quanto pagam, quantos são e quanto ganham os contribuintes



No ano passado houve mais contribuintes a declarar rendimentos, mas estes continuam a ser baixos, com a esmagadora maioria das famílias a declarar valores brutos abaixo dos 40 mil euros.