Campanha de IRS arranca com dúvidas nos apoios covid

Num ano em que centenas de milhares de pessoas receberam apoios, na sequência de pandemia que o país atravessa, há dúvidas sobre como devem alguns desses valores ser declarados no IRS e, mais, se devem ou não ser tributados. A poucos dias do início da entrega das declarações, as Finanças ainda não esclarecem.

Campanha de IRS arranca com dúvidas nos apoios covid









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.