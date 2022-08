Estado gastou 15 milhões em IRS jovem este ano

Foram 37.558 os jovens que beneficiaram do IRS Jovem em 2022, num valor total de rendimentos do trabalho abrangido de 506 milhões de euros, é o que indica um comunicado do Ministério das Finanças enviado às redações.Em média, cada um destes contribuintes teve um rendimento mensal de 960 euros e um benefício fiscal de 380 euros por ano com a adesão a este programa. A despesa fiscal associada ao IRS jovem de 2021 rondou os 15 milhões de euros e a fase de entrega declarativa terminou a 30 de junho.Este foi apenas o segundo ano de aplicação deste benefício que "pretende incentivar a qualificação dos mais jovens e apoiar a sua integração na vida adulta e no mercado de trabalho após a conclusão dos seus estudos".Enquanto que no primeiro ano beneficiaram apenas 1.020 jovens, neste segundo ano o valor subiu de forma significativa. Este incremento "deve-se em grande medida, à implementação de um sistema de alerta, por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no momento da submissão da declaração para divulgação e incentivo do regime".Em 2021, o IRS Jovem garantiu uma isenção no imposto sobre rendimentos até 30% de rendimentos de trabalho obtidos por jovens entre os 18 e os 26 anos após a conclusão de um ciclo de estudos a partir do nível 4, equivalente ao ensino secundário.No Orçamento de Estado aprovado este ano o número de anos de benefício aumentou de 3 para 5 anos e passou também a abranger trabalhadores independentes e os jovens doutorados até aos 30 anos.Em maio, em entrevista ao Negócios e Antena 1 , o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais referiu que o universo potencial de beneficiários seria de cerca de 160 mil. António Mendonça Mendes indicou ainda que "em velocidade cruzeiro" a despesa fiscal apontada é de cerca de 25 milhões de euros por ano.