Fisco já devolveu aos contribuintes cerca de 816 milhões de euros em IRS

A Autoridade Tributária reembolsou, até esta quarta-feira, cerca de 816 milhões de euros aos portugueses, no âmbito da campanha de IRS que iniciou a 8 de abril. O balanço foi divulgado pelo Ministério das Finanças, que adianta ainda que foram entregues mais de 2,9 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes.Das declarações entregues, o Ministério liderado por Fernando Medina informa que "mais de 1,3 milhões" foram liquidadas até à data e, dessas, "cerca de 905 mil correspondem a reembolsos aos contribuintes, num montante total de 816 milhões de euros".O Governo dá conta também de que foram emitidas "cerca de 136 mil notas de cobrança, num total de cerca de 60 milhões de euros". As restantes liquidações foram nulas, ou seja, não haverá lugar a reembolso ou nota de cobrança.Do total de declarações entregues, 42% foram submetidas através do IRS Automático, que permite o preenchimento automático dos dados da declaração por parte do Fisco, através das informações comunicadas de forma automática às Finanças. Já a maioria das declarações entregues (58%) foram submetidas manualmente.Os contribuintes têm até ao dia 30 de junho para entregar a declaração de rendimentos, independentemente da categoria de rendimentos. Para isso, podem proceder à entrega da declaração de IRS por via automática ou recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento ser feito através do Portal das Finanças ou do Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707).