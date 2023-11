Lucro isento de IRS não obriga a aumentos de 5% para todos

Ao contrário do que se esperava, a proposta do PS sobre distribuição de lucros aos trabalhadores com isenção de IRS não cumpre o acordo de concertação por duas vias: porque não limita o valor a um salário base e porque não exige aumentos de 5% a todos.

