Mapa: o seu município dá-lhe um desconto neste IRS?

Como calcular o desconto fiscal

Para saber se vai poupar na factura de IRS tem, em primeiro lugar, de verificar se o município onde tem a sua residência fiscal resolveu "devolver" alguma parcela do imposto no ano em causa.





Sobre os rendimentos auferidos em 2017, que começam a ser declarados agora em Abril de 2018, são 114 os municípios que vão fazê-lo, segundo dados da Autoridade Tributária (AT). Se o seu estiver entre eles, verifique qual a taxa de IRS de que o município prescinde, sendo que, cada câmara tem o poder de devolver entre 0% e 5% (o máximo) de IRS que recebe do Estado Central.



Em terceiro lugar, aplique a taxa sobre a sua colecta líquida de IRS (isto é, o IRS a pagar, já depois de abatidas todas as deduções específicas e à colecta, como as despesas de saúde, educação, entre outras).



Se, por hipótese, em 2017/2018 tiver um IRS a pagar de 4 mil euros (já depois de todos os abatimentos) e o seu município lhe conferir um desconto de 1%, então, a factura fiscal será 40 euros mais magra. O desconto será tanto maior quanto maior for a percentagem de desconto que autarquia aplica e também quanto maior for o rendimento do contribuinte.



Tratando-se de um desconto à colecta do IRS, só beneficia quem tem colecta de IRS (ou seja, quem não tiver IRS a pagar não aproveita este desconto, tal como acontece com as despesas de saúde ou de educação).



Se tiver direito a reembolso (o que acontece se tiver feito retenções na fonte acima do necessário), ele será mais gordo. Se tiver IRS a pagar ao Estado, pagará menos.





O procedimento não requer qualquer intervenção do contribuinte, sendo o mesmo calculado automaticamente pela AT. Não querendo fazer contas, poderá encontrar o desconto, todos os anos, na nota de liquidação que a AT envia para casa.