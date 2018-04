Fisco já recebeu um milhão de declarações de IRS

A sua opinião

comentários mais recentes

Anónimo Há 1 hora Entretanto no esquecido e pobrezinho Reino Unido... "HM Revenue & Customs (HMRC) and the Department for Work and Pensions (DWP) would be hardest hit, with 2,451 and 2,231 staff potentially made redundant, respectively, out of a Whitehall-wide total of 6,865 forecast losses. The Department for Transport (DfT) would lose 1,126 employees." www.computerweekly.com/news/450423926/Nearly-7000-civil-service-jobs-at-risk-in-government-as-a-platform-strategy

Anónimo Há 1 hora O que é facto, é que entre 2005 e 2015 o fisco do Reino Unido reduziu o número de colaboradores em 40% para dar lugar a muito económica e eficiente automação. E é por estas e por outras como estas, que Portugal não tem organização que seja nem um quarto daquilo que uma Rolls-Royce ou uma GlaxoSmithKline é no mundo. "10 years shedding two-fifths of its workforce" (2015) https://www.ft.com/content/1f40926a-1fe3-11e5-ab0f-6bb9974f25d0 "Capgemini is enabling the UK tax authority to improve efficiency with Robotic Process Automation." (2017) https://www.capgemini.com/gb-en/resources/hmrc-advisers-use-robots-to-reduce-call-times-by-up-to-40/

Anónimo Há 1 hora Na Nova Zelândia, país com menos de 5 milhões de habitantes muito evoluído a todos os níveis, a máquina fiscal reduziu em 1500 o número de colaboradores porque se modernizou. "Inland Revenue to cut 1500 jobs between 2018 and 2021" www.stuff.co.nz/business/industries/78231571/inland-revenue-to-cut-1500-jobs-between-2018-and-2021

Anónimo Há 1 hora Nos EUA, em plena era Obama, eliminaram 7000 postos de trabalho no fisco local só porque as pessoas fazem tudo àquele referente pela Internet. "IRS will cut 7,000 jobs because the majority of people are filing their tax returns online" http://www.dailymail.co.uk/news/article-3811646/IRS-cutting-7-000-jobs-vast-majority-people-file-tax-returns-online-meaning-fewer-people-needed-process-paper-forms.html