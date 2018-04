Garanta que a sua factura de IRS está correcta e que deduz tudo a que tem direito

A sua opinião

mais votado Anónimo Há 2 horas O que é facto, é que entre 2005 e 2015 o fisco do Reino Unido reduziu o número de colaboradores em 40% para dar lugar a muito económica e eficiente automação. E é por estas e por outras como estas, que Portugal não tem organização que seja nem um quarto daquilo que uma Rolls-Royce ou uma GlaxoSmithKline é no mundo. "10 years shedding two-fifths of its workforce" (2015) https://www.ft.com/content/1f40926a-1fe3-11e5-ab0f-6bb9974f25d0 "Capgemini is enabling the UK tax authority to improve efficiency with Robotic Process Automation." (2017) https://www.capgemini.com/gb-en/resources/hmrc-advisers-use-robots-to-reduce-call-times-by-up-to-40/

Anónimo Há 2 horas Sejamos sérios. Queremos números de excedentários despedidos. Hoje em dia, reformas destas não se fazem sem substituir factor trabalho por factor capital e sem reduzir a quantidade líquida de factor trabalho alocado e aumentar a quantidade líquida de factor capital alocado. É dos livros, é dos mercados, é da vida. Nos territórios mais ricos e desenvolvidos estas coisas andam sempre aliadas a reestruturações profundas com recurso a despedimentos. Seja numa universidade escandinava, numa multinacional alemã, numa companhia das águas irlandesa, numa autarquia escocesa, num ministério inglês, numa empresa ferroviária suíça ou numa repartição de finanças australiana. É aí que se poupa e cria valor que irá extravasar por toda a economia e sociedade elevando-as para outro patamar de forma sustentável e impedindo a sua queda para o precipício da iniquidade e insustentabilidade a que chamam crise, empobrecimento e falta de soberania.

Anónimo Há 2 horas Quo vadis Portugal? Em 2015, o fisco da Austrália (a Agência Tributária australiana) cortou 4400 postos de trabalho em 19 meses. "Australian Taxation Office axes 4400 jobs in 19 months" http://www.canberratimes.com.au/national/public-service/australian-taxation-office-axes-4400-jobs-in-19-months-20150409-1mhhgq.html

Anónimo Há 2 horas Nos EUA, em plena era Obama, eliminaram 7000 postos de trabalho no fisco local só porque as pessoas fazem tudo àquele referente pela Internet. "IRS will cut 7,000 jobs because the majority of people are filing their tax returns online" http://www.dailymail.co.uk/news/article-3811646/IRS-cutting-7-000-jobs-vast-majority-people-file-tax-returns-online-meaning-fewer-people-needed-process-paper-forms.html

Anónimo Há 2 horas Na Nova Zelândia, país com menos de 5 milhões de habitantes muito evoluído a todos os níveis, a máquina fiscal reduziu em 1500 o número de colaboradores porque se modernizou. "Inland Revenue to cut 1500 jobs between 2018 and 2021" www.stuff.co.nz/business/industries/78231571/inland-revenue-to-cut-1500-jobs-between-2018-and-2021