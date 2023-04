Reembolsos do IRS começam hoje a ser pagos aos contribuintes

refere que a campanha de entrega do IRS referente aos rendimentos do ano passado, que teve início em 1 de abril, "está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos".

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já liquidou as primeiras declarações de IRS entregues e processou os primeiros reembolsos, que começam a chegar hoje à conta dos contribuintes, na semana àquela em que teve início a campanha de IRS de 2022″, refere a nota do gabinete de Fernando Medina.Em comunicado, o Ministério das FinançasAté às 18h00 de quarta-feira, dia 12 de abril, tinham sido submetidas mais de 1,7 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes. Destas, 46% foram submetidas através do IRS automático.Os contribuintes podem entregar a declaração de rendimentos de 2022 até ao dia 30 de junho.