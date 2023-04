Em três dias portugueses entregaram mais de 727 mil declarações de IRS

As famílias portuguesas já entregaram mais de 727 mil declarações de IRS referentes aos rendimentos de 2022, refere o Ministério das Finanças em comunicado emitido esta segunda-feira.





"Até às 18h30 do dia de hoje [3 de abril] já foram entregues pelos contribuintes 727.143 declarações de IRS", refere a nota do gabinete de Fernando Medina, sendo que deste total, mais de metade - 375.120 (51,5%) - foram submetidas através do IRS automático", detalha. Através da opção manual, já foram entregues 352.023 declarações.



A nota refere ainda que "até ao final do primeiro dia da campanha já tinham sido entregues 418.200 declarações, correspondendo 54% ao IRS automático". Comparando com o primeiro dia do ano passado, o valor ficou abaixo. No dia 1 de abril de 2022, tinham dado entrada mais de 450 mil declarações.



O Ministério das Finanças refere, por outro lado, que as dificuldades verificadas "relativamente ao reporte de rendimentos pagos pela Segurança Social, nomeadamente aos pensionistas, estão sanados e o sistema de liquidação do IRS já reflete a totalidade desses rendimentos para os contribuintes em causa, estando pré-preenchidos corretamente com os valores das pensões auferidas em 2022."





A campanha de IRS referente aos rendimentos de 2022 arrancou no dia 1 de abril e decorre até ao dia 30 de junho, independentemente da categoria de rendimentos.