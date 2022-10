Retenção menor implica agravamento no acerto do IRS

As famílias com crédito à habitação vão poder pedir a redução da taxa de retenção do IRS. Diferença será compensada no acerto do imposto. Universo potencial é de 1,4 milhões de agregados.

Retenção menor implica agravamento no acerto do IRS









