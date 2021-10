Salário líquido sobe até 0,5% com novos escalões de IRS - PwC

O salário líquido de IRS vai baixar entre 0,1% e 0,5%, sendo a poupança superior para os salários mais baixos, com o desdobramento dos escalões de IRS previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2022, segundo simulações feitas pela consultora pwc ao Negócios.O desdobramento do terceiro e sexto escalões em dois e a redução das respetivas taxas marginais atinge 47% dos contribuintes que pagam IRS, mas o impacto na carteira dos contribuintes é diminuto. "Há uma ligeira redução do IRS a pagar em resultado da atualização da tabela", afirmou ao Negócios a fiscalista Ana Duarte, da pwc.Nos exemplos da consultora, que só simulou os casos de contribuintes sem filhos, os contribuintes solteiros que recebem 1.500 euros por mês vão ver o salário aumentar no máximo 0,5%, poupando, cerca de 90 euros por ano. Quem recebe 2.500 euros pagará menos 49,52 euros, uma poupança de 0,2% no rendimento líquido. Nos 3.000 euros a poupança é de 0,1%.No caso dos casados sem filhos, os salários aumentam 0,1% para quem aufere 1.100 euros por titular, 0,2% para quem ganha 2.000 euros por titular também e 0,4% para quem aufere 6.000 euros por titular.