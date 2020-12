Simulações: Saiba quanto vai descontar a menos de IRS com as novas tabelas de retenção

As tabelas de retenção de IRS para o próximo ano vão reduzir em média em 2% os valores que as famílias todos os meses antecipam ao Estado a título de adiantamento sobre o imposto a pagar. Todos os rendimentos são abrangidos, veja aqui qual o efeito no seu.



Mariline Alves Negócios jng@negocios.pt 12:58







Dependendo do rendimento bruto de cada um, os valores oscilam entre um euro ou várias dezenas de euros. As tabelas em baixo, elaboradas pela PwC, permitem perceber o impacto nos diferentes casos concretos e tendo por base, precisamente, o valor do salário antes de impostos.



Refira-se, ainda, que no caso dos pensionistas as alterações são mínimas e só as pensões mais baixas é que terão uma redução da sua retenção na fonte, uma opção do Governo para não prejudicar que terá aumentos em 2021.



Siga as tabelas e veja qual o seu caso e quanto vai "poupar" mensalmente. Sempre com a noção de que, antecipando menos a titulo de retenção na fonte, os reembolsos em 2022, quando o Fisco elaborar a fatura final, também irão encurtar.







| Trabalho Dependente - Não casado









| Trabalho Dependente - Casado, Único Titular









| Trabalho Dependente - Casado, Dois Titulares

