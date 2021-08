AHRESP pressiona para descida temporária de IVA na restauração com OE 2022

Numa altura em que o Governo está já a preparar a proposta de Orçamento do Estado para 2022, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) volta à carga com a proposta de descida temporária do IVA para este setor, que foi um dos mais afetados pela pandemia da covid-19. Atualmente a restauração suporta a taxa intermédia de imposto, de 13%, exceto no caso das bebidas alcoólicas, sumos e refrigerantes, em que se aplica a taxa normal, de 23%.

Para a associação, esta descida seria uma "forma de reforçar direta e universalmente a tesouraria das empresas e revitalizar uma das atividades económicas mais penalizadas pela situação pandémica". Além disso, "a baixa do IVA susteria também o aumento do desemprego de milhares de pessoas nestes setores", insiste a AHRESP.

Segundo os números divulgados esta quarta-feira pelo INE, apesar de o país estar já a assistir a uma recuperação do emprego para níveis pré-pandemia, em grande parte à boleia do setor dos serviços, no segundo trimestre deste ano, o turismo estava ainda aquém dos níveis pré-pandemia, com menos 22,8% de pessoas empregadas.

Já no ano passado a AHRESP divulgou um estudo, encomendado à consultora PwC, segundo o qual a aplicação temporária da taxa reduzida de IVA a todo o serviço de Alimentação e Bebidas, ajudaria a manter até 46 mil postos de trabalho. "O estudo tinha, no entanto, como base um cenário menos pessimista do que a realidade veio comprovar. Enquanto o estudo da PwC previa uma quebra de 31,1% no volume de negócios entre 2019 e 2020, os dados oficiais do Governo revelaram uma quebra de 41%", lembra agora a associação.

O Governo já no ano passado optou por manter o IVA tal como está, apostando em outras medidas de apoio para o setor, nomeadamente o lay off ou linhas de apoio.