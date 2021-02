Empresas municipais cobram IVA indevido na fatura da água

As empresas locais responsáveis pelo saneamento de águas residuais e pela gestão de resíduos urbanos, serviços que são cobrados juntamente com a fatura da água, não podem cobrar IVA ao consumidor final. A determinação é da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e vem esclarecer uma questão que tem vindo a ser tratada de forma diferente em várias regiões do país. Ou seja, há quem

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...