IVA mais baixo na eletricidade pode estender-se em 2022

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que pesa nas contas da luz viu um alívio no final do ano passado que, dependendo das discussões para o Orçamento do Estado de 2022, poderá ser alargado.

