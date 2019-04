Alemanha acusa ex-CEO da Volkswagen pelo escândalo da manipulação de emissões poluentes

O antigo presidente executivo da Volkswagen vai mesmo ser acusado pelas autoridades alemãs no âmbito do processo sobre a manipulação de poluentes.

O Ministério Público decidiu acusar criminalmente o antigo presidente executivo da Volkswagen, Martin Winterkorn, pelo seu papel no escândalo da manipulação de emissões poluentes. Winterkorn não é o único que está a ser acusado. Além do CEO outros quatro executivos foram indicados, revelaram as autoridades alemãs, citadas pela imprensa internacional.