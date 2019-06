Anúncio da Volkswagen recorda a sua fraude nas emissões poluentes

A Volkswagen lançou um novo anúncio aos seus veículos elétricos em que recorda o escândalo "Dieselgate", relativo à manipulação das medições de emissões poluentes dos seus veículos a gasóleo.





De seguida, ao som da canção "The Sound of Silence", de Simon & Garfunkel, vê-se técnicos da Volkswagen desanimados, até que começam a desenhar novos veículos.No final do anúncio surge o I.D. Buzz, veículo eléctrico inspirado na mítica "pão de forma" da marca, que apenas deverá chegar ao mercado em 2022.



O anúncio finda com a frase "Na escuridão, encontrámos a luz" (In the darkness, we found the light).



Desta forma, o grupo alemão parece querer indicar que "virou a página" e que o seu futuro se centrará em veículos amigos do ambiente. A Volkswagen planeia lançar 70 modelos de veículos 100% elétricos até 2028.



O "Dieselgate" eclodiu em setembro de 2015, quando foi revelado que a Volkswagen tinha utilizado um software para alterar os dados das emissões poluentes dos seus veículos a gasóleo.



O escândalo, que viria a afetar outros fabricantes automóveis, já custou ao grupo germânico mais de 30 mil milhões de euros em multas, indemnizações e gastos.