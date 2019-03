Ana Gomes: "Esmifram-se" para prender Rui Pinto, mas deixam "à solta" Ricardo Salgado

A eurodeputada socialista Ana Gomes criticou as autoridades portuguesas por irem atrás de Rui Pinto - o hacker por trás de muitas das revelações do Football Leaks e que é suspeito de estar por trás da divulgação de e-mails do Benfica - e deixarem "tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas".





As declarações de Ana Gomes, feitas na rede social Twitter e citadas pela Sábado, surgem no mesmo dia em que foi sabido que tinha sido emitida uma ordem de extradição para Rui Pinto que estava na Hungria. O hacker recorreu da decisão judicial, atrasando o processo.