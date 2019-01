É o fim da linha para Armando Vara. Dez anos após ter sido constituído arguido e depois de quatro anos de recursos desde a primeira condenação, o ex-ministro dos governos de António Guterres e José Sócrates apresentou-se esta quarta-feira no Estabelecimento Prisional de Évora para cumprir uma pena de cinco anos de prisão, após a sentença no âmbito do processo Face Oculta ter transitado em julgado no dia 11 de dezembro de 2018.

"É um momento díficil", afirma o antigo ministro à chegada a Évora, por volta das 16h30, onde era aguardado por jornalistas. "Venho cumprir uma pena que considero extremamente injusta porque eu sou inocente e não há nenhuma prova que possa dizer o contrário com segurança", acrescentou. "Sinto uma certa indignação mal contida", acrescentou.

O antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos e ex-vice do BCP vai cumprir pena