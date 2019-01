CGD denunciou Sócrates

Foi a Caixa Geral de Depósitos (CGD) que denunciou o antigo primeiro-ministro à PJ, a 12 de abril de 2013, e motivou a Operação Marquês, dando conta da existência de transferências suspeitas do seu amigo empresário Carlos Santos Silva para a conta da mãe de José Sócrates.

A Operação Marquês começou com uma denúncia da Caixa Geral de Depósitos, que em abril de 2013 enviou para a Polícia Judiciária um relatório em que dá conta da existência de transferências suspeitas de Carlos Santos Silva para a conta da mãe José Sócrates, a qual, segundo a acusação, funcionou como "conta de passagem", avança o semanário "Expresso" na sua edição deste sábado, 26 de janeiro.





"Decidiu esta I.F. [Instituição Financeira] proceder à abertura do processo de investigação em nome de José Sócrates Carvalho Pinto Sousa em virtude de terem sido recebidas na sua conta à ordem com o NIB (…) diversas transferências de quantias elevadas", refere o relatório da CGD citado pelo "Expresso".

De acordo com os documentos consultados pelo semanário - 500 páginas inéditas que mostram como começou a investigação ao antigo primeiro-ministro -, o antigo primeiro-ministro terá recebido, através da mãe (Maria Adelaide Monteiro), mais de meio milhão de euros de Carlos Santos Silva.

"Desconhecemos a racionalidade económica e financeira que está subjacente às transferências emitidas por Carlos Manuel Santos Silva, no valor de 600 mil euros para a conta de Maria Adelaide Carvalho Monteiro (funcionando esta como "conta de passagem"), a qual posteriormente transferiu de forma fracionada, num período de cerca de seis meses, a quantia de 450 mil euros para a conta de José Sócrates Pinto Sousa", refere o documento então enviado pela CGD para a PJ, processo que foi classificado internamente no banco com o número 151/2003.