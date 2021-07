Defesa diz que "explicações que Luís Filipe Vieira deu ilibam-no integralmente"

O advogado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, disse este sábado aos jornalistas, no final do interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal, que as explicações que o empresário deu "ilibam-no integralmente".





No final do interrogatório de mais de quatro horas, Magalhães e Silva salientou que o cliente "respondeu a todas as perguntas sem nenhuma exceção" e afirmou estar inocente.





Disse ainda estar convicto de que as respostas do empresário deverão evitar medidas de coação menos gravosas. Caso seja determinada a prisão preventiva de Luís Filipe Vieira, o advogado assegurou que irá recorrer.





Leia Também Luís Filipe Vieira presta declarações este sábado e poderão ser conhecidas as medidas de coação

A sessão vai recomeçar às 15:30 com a promoção do Ministério Público, havendo depois a oportunidade de a defesa se pronunciar e de seguida serão conhecidas as medidas de coação.





O interrogatório foi feito após a terceira noite de Vieira e dos outros três detidos nas instalações do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em Moscavide. À entrada no tribunal, o advogado Manuel Magalhães e Silva confirmou que o presidente do Benfica iria "prestar declarações" e "procurar esclarecer tudo o que queira" perante o juiz.





Luís Filipe Vieira foi a última das quatro pessoas detidas no âmbito da investigação Cartão Vermelho a ser ouvida pelo juiz Carlos Alexandre, antes da aplicação das medidas de coação.