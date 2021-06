“Devíamos criar tribunais especializados para a corrupção”, defende Miguel da Câmara Machado

Tribunais especializados, com publicidade máxima e articulação com as comissões parlamentares de inquérito, que hoje em dia não têm “consequências práticas”. Uma receita para combater a corrupção, defende o investigador Miguel da Câmara Machado.

