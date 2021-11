Mulher de João Rendeiro foi detida

Maria de Jesus Rendeiro, a mulher do banqueiro João Rendeiro, foi detida pela Polícia Judiciária na manhã desta quarta-feira, avançam meios de comunicação como o Correio da Manhã, RTP e Público.

De acordo com estas informações, as autoridades suspeitam de que exista perigo de fuga, numa altura em que a localização do marido, o ex-presidente do BPP, é descohecida.

