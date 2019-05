EUA processam 20 farmacêuticas por suspeitas de fixação de preços

44 estados dos EUA intrepuseram um processo conjunto contra 20 farmacêuticas, por suspeitas de coordenação de preços em mais de 100 medicamentos genéricos, de acordo com a Reuters, que cita fonte do Ministério Público.

A queixa contra as farmacêuticas foi entregue na sexta-feira e acusa as empresas de terem praticado "várias conspirações ilegais de forma a limitar o comércio, inflacionar artificialmente e manipular os preços e reduzir a concorrência", de acordo com o processo.

Os medicamentos em causa vão desde os comprimidos às cápsulas, dos cremes às pomadas para tratamentos que incluem diabetes, colesterol alto, pressão arterial, cancro, epilépsia, entre outros.

A acusação aponta para que, nalguns casos, as práticas coordenadas provocaram aumentos superiores a 1.000% nos preços.

"O nível da ganância empresarial alegado neste processo multiestado é impiedoso e inconcebível", salientou o governador do Nevada, Steve Sisolak, numa declaração citada pela Reuters.

O processo nomeia ainda 15 pessoas, que segundo a acusação terão sido quem implementou o esquema.