Ex-presidente do Turismo do Norte acusado de pagar a clubes para liderar a Liga

O Ministério Público acusa o antigo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, de ter patrocinado clubes em troca de apoio a uma eventual candidatura à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que nunca chegou a concretizar-se. A notícia é avançada pelo Público na edição desta terça-feira, 29 de outubro.





Em causa está o patrocínio às camisolas do Vitória de Guimarães e do Sporting, em troca do apoio dos dirigentes destes clubes a uma candidatura de Melchior Moreira para liderar a Liga. No caso do Vitória de Guimarães, a publicidade nas camisolas do Turismo do Porto e Norte e do geoparque de Arouca decorreu durante dois jogos e custou ao TPNP mais 100 mil euros. O montante foi dividido por vários contratos para, alegadamente, contornar as regras da contratação pública, detalha o jornal.