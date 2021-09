Antigo deputado do PSD e ex-líder do Turismo do Porto preso por corrupção dedica-se ao desporto

Após cumprir mais de um ano e seis meses de prisão preventiva, Melchior Moreira era libertado, em maio do ano passado, voltando a integrar o conjunto de 29 arguidos do processo denominado de Operação Éter, sobre a alegada viciação de procedimentos de contratação pública em torno da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), entidade liderada por Moreira de 2009 a janeiro de 2019.

Figura central deste processo de corrupção, que vai ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto, Melchior Moreira está acusado de 38 crimes: participação económica em negócio (12), peculato (3), peculato de uso (3), abuso de poder (9), corrupção passiva (1), falsificação de documentos (7), recebimento indevido de vantagem (3).

Leia Também Ex-presidente do Turismo do Norte acusado de pagar a clubes para liderar a Liga

Em liberdade desde 6 de maio de 2020, onde para Melchior Moreira?

Leia Também Direcção da Turismo do Porto e Norte demite-se após detenção do seu presidente

"A Câmara Municipal de Famalicão recebeu um pedido de mobilidade por parte do professor de Educação Física, Melchior Ribeiro Pereira Moreira, que pertence ao quadro do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, em Mesão Frio. Existindo necessidade de preenchimento de um lugar com esta categoria profissional na autarquia, a Câmara, como o faz nestas situações, deu prioridade à possibilidade de acolher um recurso já afeto à Função Pública, no caso, pelo período de um ano", revelou ao Negócios fonte oficial da autarquia famalicense.

Licenciado em Educação Física, o antigo deputado do PSD Melchior Moreira, de 57 anos, foi colocado na Câmara de Famalicão em "funções técnico-pedagógicas".

Leia Também Presidente do Turismo Norte detido por suspeitas de corrupção

Segundo a mesma fonte oficial da autarquia, Moreira tem como missão "planificar e desenvolver com a divisão da juventude, desporto e tempos livres, envolvendo a comunidade, o meio associativo, desportivo e cultural, programas e projetos na área do bem-estar e saúde e promoção do território e Inclusão".

Acresce a tarefa de "identificar e avaliar a necessidade de novos espaços e/ou equipamentos desportivos em função das necessidades do concelho e da prática desportiva existente, na ótica da sua sustentabilidade a médio e longo prazo", assim como "promover eventos desportivos de cariz nacional e internacional".