Ghosn arrisca nova detenção antes da conferência onde quer contar a sua versão dos factos

É mais uma reviravolta bizarra no enredo que envolve Carlos Ghosn, o antigo chairman da Nissan. O responsável poderá ser novamente detido, sob novas acusações, numa altura em que se prepara para contar a sua versão dos factos.

O drama que envolve Ghosn voltou a aumentar depois de o responsável ter publicado um tweet onde anunciou que vai dar uma conferência de imprensa. "Estou a preparar-me para dizer a verdade sobre o que se está a passar. Conferência de imprensa na quinta-feira, 11 de abril", escreveu.





I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11.