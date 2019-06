A administração da Renault solicitou aos seus representantes para explorarem, com os representantes da Nissan, ações judiciais com vista a recuperar despesas suspeitas pagas a Carlos Ghosn, antigo CEO e presidente da Renault e Nissan.

As eventuais ações legais serão interpostas na Holanda, onde está sediada a "joint-venture".



Ghosn foi detido a 19 de novembro do ano passado em Tóquio por suspeitas de prestar falsas informações financeiras ao mercado relativamente aos seus rendimentos enquanto presidente da Nissan. O gestor foi também acusado de utilizar dinheiro da Nissan para fins pessoais.



A 6 de março deste ano, Ghosn saiu após pagar uma fiança de oito milhões de euros. Contudo, no início de abril voltou a ser detido por uma nova acusação: quebra de confiança agravada. Acabaria por ser libertado ainda em abril após o pagamento de uma nova fiança no valor de quatro milhões de euros.

