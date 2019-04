Reuters

O ex-presidente da Nissan Motor Carlos Ghosn acusou hoje os executivos da empresa japonesa de conluio contra ele "por medo de que a empresa perdesse autonomia" durante o processo de integração com a fabricante francesa Renault.Numa mensagem gravada em vídeo, antes da sua nova detenção na última quinta-feira em Tóquio, só hoje divulgada, o franco-brasileiro afirmou ser "inocente de todas as acusações" e que as mesmas estão "fora de contexto e [são] tendenciosas".A razão para o "enredo" é "o medo que tiveram alguns executivos da Nissan" de que uma maior integração da empresa japonesa dentro da aliança que se formou com a Renault "poderia trair a essência [da empresa] e comprometer a sua autonomia" disse Ghosn, na mensagem divulgada pelos seus advogados. A parceira francesa Renault detém 43% da Nissan.Na quinta-feira, Carlos Ghosn foi detido novamente por suspeita de ter desviado cinco milhões de dólares (4,4 milhões de euros).Os procuradores do Ministério Público japonês adiantaram que o dinheiro terá sido desviado de uma subsidiária da Nissan para uma concessionária fora do Japão.A detenção aconteceu cerca de um mês depois de Ghosn ter sido libertado sob fiança, quando se encontrava sob custódia das autoridades, suspeito de má conduta financeira enquanto liderava o fabricante japonês.Na segunda-feira, os acionistas da Nissan nomearam o presidente da Renault para o conselho de administração da fabricante nipónica e formalizaram a saída de Carlos Ghosn.Durante a assembleia-geral extraordinária, que decorreu em Tóquio, com mais de 4.000 acionistas presentes, foi ainda aprovada a demissão de Greg Kelly, membro do conselho de administração e assessor de Carlos Ghosn, e considerado figura central nas irregularidades financeiras que a empresa sofreu nos últimos anos.O presidente da Renault, Jean-Dominique Senard, que detém 43% da Nissan, vai ocupar o lugar no conselho de administração que pertencia ainda formalmente a Carlos Ghosn.A administração tinha dispensado Ghosn da presidência, logo após a primeira detenção, em 19 de novembro, contudo, era necessário a aprovação formal da medida pelos acionistas.