Governo abre mais 20 vagas para administradores judiciários

Contudo, por despacho, a ministra Van Dunem assume que os lugares para administrador judiciário revelam-se insuficientes, seja porque são "inferiores a número de potenciais lugares a vagar a breve prazo", seja porque limitaria, ou mesmo impediria, a manutenção de opções de escolha para exercer a função em causa.

"De facto, a esmagadora maioria dos atuais administradores judiciários iniciou funções em maio de 2014, sendo que no ano de 2017 viram renovadas as respetivas comissões de serviço. Nessa medida, em maio de 2020 concluir-se-ão as duas comissões de serviço previstas no artigo 105.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário, não sendo possível nova renovação", explica ainda a ministra.