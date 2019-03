Huawei prepara-se para processar os EUA

A Huawei está a preparar um processo contra o Governo dos EUA. Em causa está a interdição do uso de produtos da Huawei por parte de agências federais, revela o New York Times.

A Huawei está a preparar-se para processar os EUA, num processo que deverá ser entregue no Texas, onde a Huawei tem a sua sede no país, revelaram duas fontes próximas do processo, que pediram anonimato uma vez que esta questão ainda é confidencial.

O processo está relacionado com a inibição, decretada pelo Governo, de utilização de produtos da Huawei por parte de agências federais, segundo as mesmas fontes, que adiantam que o processo deverá ser anunciado no final desta semana.

A Huawei está assim a responder à ordem executiva, aprovada pelo governo de Donald Trump, que impede que as agências usem equipamentos fabricados pelas chinesas Huawei e ZTE.

A Huawei tem sido alvo de várias pressões por parte dos EUA, que até fizeram "campanha" junto de outros países para que não usassem produtos desta empresa. A CFO da tecnológica chinesa, Meng Wanzhou, foi detida no Canadá, a pedido dos EUA, que alega fraude bancária e incumprimento de sanções dos EUA ao Irão.

Esta detenção já levou a que Meng Wanzhou processasse o Canadá, considerando ter sido "detida ilegalmente" em dezembro do ano passado.



A Huawei está a desenvolver a tecnologia de quinta geração de internet móvel (5G). Os EUA já pressionaram para que a Europa rejeite esta tecnologia desenvolvida por esta empresa, mas já houve dois pareceres relevantes. A Alemanha diz não ser possível rejeitar a Huawei legalmente e o Reino Unido concluiu que existem formas de contornar os riscos associados ao desenvolvimento da rede.