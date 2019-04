Insolvências: Trabalhadores ficam isentos de custas, diz MP

A Procuradora-geral da República entende que, no âmbito de uma insolvência, desde que estejam reunidos os requisitos de isenção de custas do trabalhador no processo laboral, essa mesma isenção deverá aplicar-se às reclamações de créditos laborais, no processo de insolvência.