João Galamba: de polémica em polémica

Do SMS a Sócrates, passando pelas acusações de agressões no ministério até à investigação dos negócios do lítio e hidrogénio, o percurso político de João Galamba tem sido marcado por muitas polémicas.

João Galamba: de polémica em polémica









