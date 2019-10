Juiz Ivo Rosa atrasou investigação aos militares no roubo de Tancos

A quebra do sigilo das comunicações foi negada por Ivo Rosa e tiveram de ser os juízes da Relação de Lisboa a contrariar essa decisão e a permitir as diligências que ajudaram a desvendar o caso.

A chamada supostamente anónima, feita de uma cabine telefónica do Montijo para o piquete da Judiciária Militar (PJM), a dar conta do paradeiro das armas roubadas de Tancos, levou os inspetores da Judiciária civil a pedir às operadoras de telecomunicações as listas de tráfego das antenas daquela zona.