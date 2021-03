Manuel Soares reeleito para a Associação Sindical dos Juízes com 841 votos

O desembargador Manuel Soares foi reeleito para a presidência da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) para próximo triénio ao vencer as eleições de sábado com 841 votos, num universo de 1.032 votantes.Sob o lema "pelos juízes, pela justiça" as eleições tiveram a sufrágio apenas a lista A do atual presidente da ASJP.Além dos 841 votos a favor, houve também 172 votos brancos e 19 nulos.Numa declaração após a vitória, a direção referiu que a participação nestas eleições superou as expetativas, tendo em conta o atual contexto pandémico, já que foi a votação "mais expressiva de sempre em todos os actos eleitorais da ASJP"."Num ato eleitoral cuja participação superou todas as expectativas, dado o contexto em que ocorreu, foi eleita para a direção nacional da ASJP, de forma clara, com um apoio muito reforçado, a lista de candidatura que projetou dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos três anos"."Mais justiça, mais influência, mais cidadania, mais associativismo e mais comunicação", são os cinco princípios orientadores definidos pela direção agora eleita.