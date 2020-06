quatro crimes de corrupção ativa e um crime de participação económica em negócio no Tribunal Central de Instrução Criminal.

A notícia é avançada pelo Correio da Manhã nesta quarta-feira. Os crimes de corrupção têm a ver com os negócios praticados com Manuel Pinho, enquanto o crime de participação económica em negócio é relativo à adjudicação da construção da barragem do Baixo-Sabor ao consórcio do Grupo Lena/Odebrecht.

António Mexia foi ouvido pelos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, na presença do juiz Carlos Alexandre, e recusou prestar declarações, limitando-se a ler uma declaração.