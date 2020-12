Ministério da Justiça partilha currículo de procurador José Guerra no Twitter

O Ministério da Justiça partilhou esta quinta-feira na rede social Twitter a justificação para a escolha de José Guerra como procurador europeu, com base no seu currículo.

"O Procurador da República, Dr. José Guerra, foi avaliado e, finalmente, nomeado pelo Conselho Europeu, como Procurador Europeu nacional", pode ler-se na publicação.



O presidente do PSD pediu esta quinta-feira ao Governo quepara justificar a sua nomeação para um órgão europeu "que visa, justamente, combater a corrupção"."Será que a ministra da Justiça fez mesmo isto? A ser verdade é gravíssimo. Tem de ser esclarecido", diz Rui Rio, numa publicação hoje de madrugada na sua rede social Twitter.Também esta quinta-feira, os deputados do PSD requereram a ida da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, ao Parlamento para explicar as notícias em questão.