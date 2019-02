Em causa direitos de imagem de 2011 e 2012, quando era treinador do Real Madrid

José Mourinho aceitou esta terça-feira a sentença em que foi condenado a um ano de prisão - com pena suspensa - e ao pagamento de uma multa de 3 milhões de euros por fraude fiscal, em Espanha.Em causa estão os direitos de imagem relativamente aos anos de 2011 e 2012, quando era treinador do Real Madrid.Segundo o jornal 'El País', na acusação consta que Mourinho criou a empresa 'Koper Services S.A.', radicada nas Ilhas Virgens Britânicas, com o intuito de "tornar fiscalmente opacos os rendimentos provenientes dos seus direitos de imagem".