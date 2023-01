Nova bastonária da Ordem dos Advogados prevê ano judicial “conturbado”

A nova bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, antecipa um ano judicial "conturbado", com subida das pendências relacionadas com o incumprimento de contratos de crédito bancário.

"Estamos perante uma guerra na Europa e uma crise económico-financeira, que é sua consequência, o que poderá significar um aumento de pendências processuais. Principalmente, por via do previsível incumprimento contratual de mútuos bancários por parte das famílias", alertou nesta terça-feira, na cerimónia de abertura do ano judicial, na qual tradicionalmente os operadores do sector fazem relato da falta de recursos e elencam prioridades,

Leia Também Contribuições mensais para a caixa dos advogados e solicitadores aumentam 12,7 euros este ano

No discurso inicial da cerimónia, no Supremo Tribunal de Justiça, Fernanda de Almeida Pinheiro listou também as prioridades da Ordem dos Advogados, que lidera desde o arranque desta semana.

Em primeiro lugar, uma alteração profunda nas custas judiciais, a serem aplicadas de acordo com os rendimentos de cada cidadão para garantir maior equidade no acesso à justiça.

"Sendo a justiça um serviço público, não poderá jamais ser considerada como um custo ou como uma despesa do Estado. Já para o cidadão ou para a cidadã que a ela recorre, a justiça é um serviço público demasiado dispendioso, atendendo ao valor exorbitante das taxas de justiça, o que arreda uma parte substancial da população de poder ver garantido este seu direito constitucional", afirmou.

Leia Também Escrituras e divórcios à distância ainda longe de chegar a toda a gente

A bastonária apelou também ao reforço de meios humanos em todo o sistema, da investigação criminal à reinserção social, à revisão das tabelas de honorários dos advogados e à garantia de acesso da classe a um sistema de previdência que suporte, nomeadamente, licenças de parentalidade.

Leia Também Eleições para os órgãos dirigentes: Sete na corrida à liderança da Ordem dos Advogados

A responsável descreveu também um sistema de justiça administrativa e fiscal "totalmente paralisado" e de manutenção de processos de execuções judiciais arrastados no tempo.

No discurso, Fátima de Almeida Pinheiro indicou ainda a intenção da Ordem dos Advogados de tomar medidas que possam impedir a entrada em vigor da nova lei das ordens profissionais, aprovada já no Parlamento. A Ordem diz ver no diploma uma ameaça à liberdade e autonomia profissionais.